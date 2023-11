Tutti a Las Vegas dopo 40 anni | circuito velocissimo | la Ferrari ci prova nella Città del Vizio

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ventunesima gara di un estenuante Mondiale, probabilmente l’ultima in cui lapuòre a ribaltare le cose in chiave secondo postoclassifica costruttori:a Las40, ma su unnuovo di zecca che potrà di sicuro regalare spettacolo. Si corre ancora negli Usa per la terza volta in questo campionato di F1, ma si tratta di una pista all’esordio con un tracciato progettato da Tilke che strizza l’occhio a Monza sul piano delle velocità di punta (350 km/h). Si andrà in ottava marcia in diversi tratti, questo è unstradale ma veloce,, con un rettilineo di ben 1.9 km, e in tutto sono 6,12 i chilometri da percorrere in ogni giro. Il disegno originale della pista ...