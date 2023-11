Tutte le domande che Fazio non ha fatto a Beppe Grillo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Siamo abituati alle cose più improbabili, perfino più ignobili: forse è per questo che sempre meno ci scandalizziamo degli eccidi di Hamas o di chi trucida a vario titolo inermi: più l’inerzia, l’apatia della coscienza che il sentimento di disgusto per ciò che siamo diventati. Siamo assuefatti alla decomposizione della nostra democrazia di matrice liberale, occidentale, garantista e ne portiamo la mortificazione nelle cose grosse come negli spettacolini miserevoli o almeno miserelli, da minima immoralia, tipo il guitto ligure,, ricevuto alla corte di Fabio: un comico in disarmo che fonda una setta, poi se ne chiama fuori, ma continua a farsene stipendiare, ne dispone, e va in televisione a vantarsi in forma paradossale: sono il peggiore, ho distrutto tutto, ho peggiorato l’Italia. Questo è certo, ma il ...