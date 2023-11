Tudor al Napoli - oggi l’annuncio (Gazzetta)

... Igoral, oggi l'annuncio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita. Ieri, dopo aver assistito all'ennesimo scempio della squadra campione d'Italia , il presidente ...

Il Napoli pensa già al dopo Garcia: in agenda incontro con Tudor - Sportmediaset Sport Mediaset

Serie A - Napoli, De Laurentiis ha scelto Tudor per sostituire Rudi Garcia: lunedì l'incontro tra i due a Roma Eurosport IT

Sulla prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino si parla ovviamente del Napoli, reduce dal brutto e pesante ko in ... confermando l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Igor Tudor.Juve da scudetto. E se batte l'Inter...", il virgolettato scelto da Tuttosport nella sua prima pagina odierna. Le parole sono di Roberto Boninsegna, intervistato in vista del Derby d'Italia in ...