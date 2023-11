Trieste | autobus investe due giovani | grave una ragazza di 16 anni

(Di lunedì 13 novembre 2023) Duesono stati investiti da una Largo Barriera, quasi all’inizio di via Carducci, apoco dopo le 14:30 di oggi 13 novembre. Un incidente tremendo che ha messo a rischio la vita de due ragazzi, un diciottenne e una sedicenne. Sul posto due ambulanze e un’auto medica, così come numerose pattuglie L'articolo proviene da Il Difforme.

... ben collegati con la rete autostradale (uscita Preganziol sulla A4 Torino -, uscita Mogliano Veneto sulla A27 Venezia - Belluno). Trasporto pubblico:della compagnia Atvo dalla ...

Autobus investe due ragazzi in Largo Barriera a Trieste Il Piccolo

Due ragazzi di 18 e 16 anni investiti da un autobus: lei è grave ilgazzettino.it

TRIESTE - Un ragazzo appena maggiorenne e una ragazza di 16 anni sono rimasti gravemente feriti, in particolare la ragazza, in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 13 novembre.Un ragazzo appena maggiorenne e una ragazza di 16 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Trieste. Secondo cause in corso di accertamento, i due ...