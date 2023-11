Tredicenne si toglie la vita nel Palermitano | la scuola sospende le lezioni

Leggi su agi

(Di lunedì 13 novembre 2023) AGI - Un ragazzino di 13 anni si è tolto lamentre era in casa propria. Il fatto è avvenuto sabato sera a Villagrazia di Carini (in provincia di Palermo), mentre i genitori non erano nell'appartamento. Ilfrequentava lamedia Vittorio Emanuele Orlando di Palermo. Da una prima ricostruzione sarebbero stati proprio i genitori, al rientro in casa, a rinvenire il giovane che si è tolto laimpiccandosi. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini che hanno raccolto le testimonianze dei genitori e hanno sequestrato i dispositivi elettronici da cui si spera di trovare dettagli utili all'indagine. Tra le ipotesi che il ragazzo fosse vittima di bullismo. Oggi nellamedia Vittorio Emanuele Orlando lesono sospese.