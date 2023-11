Trattativa Stato-Mafia | su Affari l' incontro segreto De Donno-Mori-Borsellino

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 13 novembre 2023) Possono finalmente dire la loro, il generale Marioe il capitano Giuseppe De, assolti completamente e definitivamente in Cassazione nel processo sulla presunta “”. E lo possono fare all’indomani della pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Suprema Corte, che ha ricostruito passo dopo passo gli errori e le falle nel ragionamento di magistrati e giudici. Anzi,e Dehanno atteso che calasse il sipario sulla vicenda giudiziaria per far uscire la loro ultima fatica, scritta a quattro mani, “La verità sul dossier-Appalti” (Piemme, 240 pagine, 19,90 euro), in commercio da domani 14 novembre. Segui sutaliani.it