Trasportava forze speciali | cos' è successo all' elicottero Usa precipitato

Esattamente vent'anni fa un'autocisterna chedue attentatori e quasi 300 chili di ... ancora una volta, l'orgoglio che il Governo prova nei confronti degli uomini e delle donne, delle...

"Trasportava forze speciali": cos'è successo all'elicottero Usa ... ilGiornale.it

La battaglia degli ospedali, civili in trappola. Razzi di Hezbollah dal Libano - Libano, ferito un giornalista locale in un bombardamento israeliano - Libano, ferito un giornalista locale in un bombardamento israeliano RaiNews

A metà 2019, l’esercito israeliano ha usato un attacco di precisione in un’angusta strada per uccidere un comandante di Hamas che ha definito «l’uomo dei ...Allarme per la situazione degli ospedali di Gaza. L’Oms afferma che Al-Shifa “è rimasto senz’acqua per tre giorni e non funziona più”. L’Onu riferisce anche della morte di tre infermieri. Israele inta ...