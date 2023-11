Tragedia sull’A12 | scontro tra bisarca e pullmino turistico | un morto e 5 feriti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un violento incidente si è verificato poche ore fa sull’autostrada A12, in direzione Roma, coinvolgendo un mezzo pesante e un furgoncino con 9 persone, la maggior parte ferite gravemente. Per cause ancora in corso di accertamento quest’oggi una, un grosso automezzo a due piani per il trasporto di autoveicoli, all’ora di pranzo ha impattato violentemente contro un autofurgone. Il mezzo era pieno di persone, probabilmente salite a bordo a Civitavecchia e dirette verso la Capitale. Sul posto i soccorsi che dall’ora di pranzo hanno delimitato la zona dell’incidente per aiutare le vittime, mentre la Polizia locale sta procedendo per i rilievi del caso. Violento incidente tra automezzo e furgoncino di turisti: 1 morto e diversi feriti Alle ore 13 del 12 novembre si è verificato un grave incidente sul l’autostrada A12, precisamente al chilometro 55, in direzione Roma. ...