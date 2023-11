Tragedia a Palermo | 13enne si suicida in casa | forse vittima di bullismo

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Un ragazzo di 13 anni si èto nella sua abitazione a. La Procura dei minori di, come apprende l'Adnkronos, ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Secondo quanto si apprende il ragazzo, che frequentava la scuola Vittorio Emanuele Orlando, potrebbe essere statodi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

La Procura dei minori diha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio Un ragazzo di 13 anni si è suicidato nella sua abitazione a. La Procura dei minori di, come apprende l'Adnkronos, ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Secondo quanto si apprende il ragazzo, che frequentava la scuola Vittorio ...

Bambino di 13 anni suicida a Palermo: «Vittima dei bulli perché era omosessuale» leggo.it

Tragedia a Palermo, 13enne si suicida in casa: forse vittima di ... L'Identità

Un tredicenne di Palermo, alunno della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di viale Strasburgo, si è tolto la vita nella sua casa dove abitava con i genitori che lo scorso sabato sera, quando è acc ...Un tredicenne di Palermo, alunno della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di viale Strasburgo, si è tolto la vita nella sua casa dove abitava con i genitori che lo scorso sabato ...