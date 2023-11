Traffico Roma del 13-11-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascoltointenso e rallentamenti sulle principali arterie stradali in uscita daCode in particolare su via Cristoforo Colombo 3 raccordo e via di Malafede file sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni trasporto ferroviario possibili ritardi sulla ferrovia Metre è attivo un servizio integrativo con bus in partenza da Porta San Paolo da questa sera in Viale Trastevere per lavori notturni di rifacimento del manto stradale previste riduzioni di carreggiata in fascia oraria 21/6 tra Piazza Ippolito Nievo e la Circonvallazione Gianicolense In entrambe le direzioni è in prossimità del Foro Italico interventi di manutenzione fascia oraria notturna dalle 21 alle 6 di domani mattina chiuso alviale dello Stadio ...