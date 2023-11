Traffico Roma del 13-11-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Luceverdebelli trovati dalla redazione code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Cassia via Appiae code a tratti anche in esterna tra laFiumicino è la diramazione per Napoli file rallentamenti sul tratto Urbano della A24 in uscita datra la tangenziale est e di raccordointenso e coda in uscita dalle banche su via Flaminia via Cassia e sulla Cristoforo Colombo auto in fila sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni incidente su via Nomentana rallentamenti in corrispondenza di via Giuseppe Antonio Guattani per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da Marina riccomi Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale ...