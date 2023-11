Traffico Roma del 13-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in progressivo aumento iltra la Laurentina e la diramazioneSud stessa situazione sulla tratto Urbano della A24 in uscita daa partire da Viale Palmiro Togliatti si viaggia rallentati sempre perintenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni acittà per la precisione su Viale Isacco Newton un incidente rallentato ulteriormente gli spostamenti tra via Alberese e lo svincolo per LaFiumicino verso quest’ultima direzione per lo stesso motivo prudenza su via della Balduina vicino via Luigi biasucci è in prossimità del Foro Italico interventi di manutenzione in fascia notturna dalle 21 alle 6 ...