Traffico Roma del 13-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità iniziano oggi a Borgo in zona Vaticano i lavori di riqualificazione della pavimentazione di via Dei Corridori un intervento finanziato con fondi giubilari che rientra nel piano capitolino di recupero e valorizzazione delle pavimentazioni storiche assieme a via Dei Corridori saranno eseguite le riqualificazioni di via rusticucci via dell’erba vicolo dell’inferriata Vicolo del campanile e Borgo Sant’Angelo intanto nel quadrante est della città prosegue l’intervento di rinnovo dei Binari tranviari Viale Palmiro Togliatti per fare spazio al cantiere la linea 14 viaggia sul bus tra la Prenestina altezza via Bresadola è il capolinea di Togliatti In collaborazione con Luce Verde infomobilità