Traffico Roma del 13-11-2023 ore 12 | 30

(Di lunedì 13 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità via Cristoforo Colombo per incidente altezza via Ermanno Wolf Ferrari e momentaneamente chiusa al transito la carreggiata centrale nelle due direzioni inevitabili i disagi alincidente anche su via Tommaso Edison code nei pressi di viale Marconi via Cesare Pascarella è ancora chiusa al transito per una rottura nelle condutture d’acqua nei pressi di via Portuense da questa sera in Viale Trastevere per lavori notturni di rifacimento del manto stradale previste riduzioni di carreggiata e questo è in fascia oraria 21/6 tra Piazza Ippolito Nievo e la Circonvallazione Gianicolense In entrambe le direzioni In collaborazione con Luce Verde infomobilità