Traffico Roma del 13-11-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 13 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani poco e ilalmeno in queste ore su strade ed autostrade della capitale via Cesare Pascarella è ancora chiusa al transito per una rottura nelle condutture d’acqua nei pressi di via Portuense in zona San Pietro per lavori di prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia a Tino e modifiche alla viabilità in piazza Pia e strade adiacenti prestare quindi attenzione alla segnaletica da questa sera in Viale Trastevere per lavori notturni di rifacimento del manto stradale previste riduzioni di reggiata in fascia oraria 21/6 tra Piazza Ippolito Nievo e la Circonvallazione Gianicolense In entrambe le direzioni ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale di ...