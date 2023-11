Traffico Roma del 13-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità da giovedì a domenica sono in programma interventi di manutenzione di alcuni Ponti ferroviari tra le stazioni di Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto i treni della fl1 limitati e Leonardo Express a Sara sospeso previsti servizi bus sostitutivi dettagli su trenitalia.com le altre notizie cantiere Anas sulla Salaria Da domani sono previsti restringimenti di carreggiata all’altezza di Settebagni maggiori dettagli anche sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità