Traffico Roma del 13-11-2023 ore 10 | 00

(Di lunedì 13 novembre 2023) Luceverdedentro va Ti dalla redazione in studio Sonia cerquetani trafficate un raccordo anulare file sulla carreggiata interna tra Casilina e Appia e poi in esterna tra Prenestina e Tiburtina file e poi sul tratto Urbano della A24Teramo da via di Tor Cervara alla tangenziale est e sulla tangenziale code da via Tiburtina a Corso di Francia verso Stadio Olimpico trafficate le consolari in entrata in città incidente con disagi alsu via Nomentana altezza via Graf ricordiamo che in zona San Pietro per lavori di prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia attiva e modifiche alla viabilità in piazza Pia e strade adiacenti prestare quindi attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale di ...