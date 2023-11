Traffico Roma del 13-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Prenestina e Tiburtina code persul tratto Urbano della A24 tra via di Tor Cervara e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia con coda tra il raccordo e via dei Due Ponti verso il centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra la motorizzazione civile è l’uscita per la tangenziale in zona Val Melaina per lavori di rifacimento del manto stradale su via Podenzana deviate su percorsi alternativi anche le linee 92 E 350 in zona San Pietro per lavori di prolungamento del ...