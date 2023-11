Traffico Roma del 13-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione al microfono Sonia cerquetani per incidente code di 6 km sulla A1Napoli tra Anagni e Colleferro versoincidente concludi ora di 4 km anche sulla diramazionenord dell’auto sole tra Castelnuovo di Porto è il raccordo anulare sempre per incidente file su via di Torrevecchia altezza via Lombroso che in entrata acon code tutte le consolari trafficato anche il tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est code poi sulla tangenziale via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico file sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia e poi sull’ esterna 3 Cassia Veientana a casa le code a tratti sulla Pontina tra Pomezia centro e via di Decima verso la capitale informazioni su queste ...