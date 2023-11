Tour Music Fest – Music | Meeting and Festival | 6 giorni di esplorazione musicale a San Marino

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dal 27 novembre al 2 dicembre, la Repubblica di Sansarà sede delandival. Questo evento, conclusione di undi 4 mesi e selezioni in 9 nazioni e 33 città europee, riunirà oltre 800 talenti emergenti provenienti da tutta Europa, offrendo un’esperienzaale senza precedenti. Il, il più grandecontest europeo che ha visto la luce in Italia 16 anni fa, si posiziona quindi come un punto di riferimento per laa emergente nazionale e internazionale. Fondato da Gianluca Musso, ...

Roberta Invernizzi ha collaborato con tutti i grandi della "early", tra cui Nikolas ... Roma, Napoli e Venezia costituisce un esempio emblematico del Grand, quell'itinerario culturale che, ...

La bagherese Giulia Fricano partecipa al contest musical "Tour ... www.comune.bagheria.pa.it

Tour Music Fest – Music, Meeting and Festival ilTitolo

Warner Music ha annunciato il proprio coinvolgimento ufficiale nell’esperimento di riforma - avviato da Deezer con la collaborazione di Universal Music - del modello di retribuzione del mercato dello ...The film is a mostly dull take on the practices and insanely disciplined methods of Robert Fripp, the only founding member left in the band.