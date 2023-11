Torta panna e cocco sofficissima | senza burro né olio | la preparo in pochi minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 13 novembre 2023) Questaalsi prepara davvero inminuti. Ovviamente, per ottenere un impasto ben uniforme, avremo bisogno dello sbattitore elettrico. Questa preparazione non prevede l’uso né del, né dell’, contienessimo zucchero essima farina, 3 uova, tanto rapè die altrettanta. Da qui, è chiaro che sia golosissima! Morbida e soffice, invitante e appagante, nessuno saprà resisterle! Cuoce in una mezz’oretta appena, quindi, se ci mettiamo al lavoro ora, per merenda o per cena, potremo offrire un dessert dal retrogusto esotico, nutriente, ma leggero che piacerà a grandi e piccini! Vogliamo scommetterci? Per questa ricetta ci serviranno questi ingredienti: 3 uova 50 gr di zucchero 200 ...