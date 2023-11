Torna la ruota panoramica a Bergamo | come cambia la viabilità

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 novembre 2023). È arrivata la notte scorsa in piazza Matteotti la grandeche, da qualche anno – a eccezione del periodo COVID19 –, caratterizza le iniziative di Natale dei commercianti per la città di. A partire da lunedì mattina sono iniziate le operazioni di montaggio dellapoco lontano dal monumento a Vittorio Emanuele. Tutt’intorno, nei prossimi giorni, sarà allestito anche il “Mercatino di Natale” a cura di Comap, che inaugurerà il 24 novembre (fino al 7 gennaio). Per poter consentire la posa die mercatino, è stata emessa un’ordinanza che prevede di istituire, dalle 23 di domenica 12 novembre 2023 e fino alle 24 di martedì 16 gennaio 2024, i seguenti provvedimenti viabilistici: – in Piazza Matteotti nel tratto compreso tra Via Roma e Via ...