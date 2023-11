Top Gun | Maverick | poliziotto australiano minacciò un collega con la pistola per evitare spoiler | condannato

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 novembre 2023) Incidente per colpa di Top Gun:in una stazione di polizia australiana, dove unha minacciato uncon lapersul film. Glidei film sono un grosso problema... anche per le forze dell'ordine. Ne sq qualcosa unche, sotto la minaccia di anticipazioni non volute sulla trama di Top Gun:ha tirato fuori lae ora è stato. Secondo l'Australian Broadcasting Company, l'ufficiale di polizia Dominic Gaynor del Nuovo Galles del Sud si è dichiarato colpevole del reato di uso negligente di arma da fuoco ed è statoa 100 ore di lavori socialmente utile, inoltre per ...