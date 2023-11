Todi si illumina con Enel nel segno della Smart City

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 13 novembre 2023) Innovazione, rinnovabili, risparmio energetico e termico Comune diedancora insieme, un cammino che si rinnova per i prossimi 16 anni nel solco dell’innovazione,sostenibilità e del risparmio energetico, stavolta non solo per l’zione pubblica ma anche per la gestione degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali, la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle stesse strutture di cui sarà curata anche la progettazione e la successiva esecuzione dei lavori di adeguamento normativo. Una vera e propria smart city, dunque, che è stata presentata questa mattina in conferenza stampa a Perugia, presso la sedeGiunta regionale dell’Umbria, alla presenza del sindaco diAntonino Ruggiano e del responsabile area Appenninica del ...