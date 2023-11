Tipologie e differenze delle schede SD di memoria

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 13 novembre 2023) LeSD (Secure Digital) sono oggi la forma più comune di supporto dirimovibile per tutti i dispositivi portatili: tablet, macchine fotografiche, videocamere, cellulari, smartphone e computer portatili. Sono disponibili vari tipi di memorie, di grandezza, capacità e velocità diverse; in questi casi è abbastanza facile sbagliare. Per evitare situazioni spiacevoli, per evitare di buttare soldi sucon scarsa capacità di, scarsa velocità o non leggibili e per comprare la scheda SD digiusta per il proprio scopo, è importante capire letra i modelli diSD, che non sono affatto tutte uguali anche a parità di dimensione. Anche se non si può qui indicare esattamente cosa comprare per ogni tipo di dispositivo, vediamo le ...