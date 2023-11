The Marvels è la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell' MCU

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il box office americano di Thepiange e quello mondiale segna la'MCU15. La prima posizione di Theè amara. Con soli 47 milioni raccolti in 4.030 sale, e una media per sala di 11.662 dollari, il cinecomic con Brie Larson non brilla al box office USA, ma se si guardano i 110,3 milioni di incassi globali, Thesegna la15per un'MCU. Solo 63,3 raccolti nei mercati internazionali con incassi particolarmente deludenti in Cina. In IMAX, Theha incassato 10 milioni di dollari in tutto il ...