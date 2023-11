(Di lunedì 13 novembre 2023) Via social, il rapper ha informato i fan del nuovo ricovero, il secondo in poco tempo. Alla base dei suoi disturbi,e attacchi di panico, che non gli consentono di vivere serenamente. La voglia di uscirne, però, è tantissima: «Sto cucinando la trap anche dall'», ha detto

Il celebre rapper e produttore discografico, noto in precedenza come Tha Supreme e pseudonimo di Davide Mattei, è stato nuovamentein ospedale a causa di attacchi d'ansia. È lo stesso musicista che ne dà notizia ai fan, ...

Thasup ancora ricoverato in ospedale per attacchi d’ansia: “Situazione non più gestibile" Sky Tg24

Thasup ricoverato in ospedale per via dell'ansia: «Non è più gestibile, mi sta togliendo qualche anno di vita» Vanity Fair Italia

Via social, il rapper ha informato i fan del nuovo ricovero, il secondo in poco tempo. Alla base dei suoi disturbi, ansia e attacchi di panico, che non gli consentono di vivere serenamente. La voglia ...Davide Mattei, rapper e produttore discografico noto come Tha Supreme, continua ad avere problemi legati all'ansia. È lui stesso a svelarlo ai suoi follower, scrivendo sul ...