... Helene Genola (Nastro 9.650), e tredicesimo con un totale di 48.150 per lasquadra composta ... Per l'Olimpia Aosta sono scese in campo sei ginnaste fra gli 8 e i 10 anni d'. Noélie Benato (...

Terza età e qualità della vita: «Periodo di nuove risorse» L'Eco di Bergamo