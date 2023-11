Terribile scontro alla periferia di Latina; tre persone in ospedale in codice rosso

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pubblicato il 13 Novembre, 2023 Unincidente stradale quello che ha coinvolto questa mattina quattroche viaggiavano su due mezzi. Unoavvenuto all’incrocio a la via Appia e via Oberdan, a, e che ha causato quattro feriti, di cui tre trasportati inin. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente; fatto sta che Fiat Punto con a bordo due donne di, madre e figlia, che stavano recandosi al lavoro ed un furgoncino, che ospitava due operai di cui almeno uno almeno residente a Sezze, si sono scontrati. Un impatto tremendo che ha distrutto le due vetture che, nella carambola, hanno travolto due dei pali dell’impianto semaforico. Sul posto tre ambulanze del 118 e l’auto medica. ...