Terna | Del Pizzo | “Con Tyrrhenian Lab creiamo profili con competenze uniche e trasversali”

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – "Gli ingenti investimenti pianificati daper incrementare l’efficienza, la resilienza e l’affidabilità della rete elettrica nazionale necessitano di una professionalità in grado di gestire le complessità legate alla transizione energetica. Grazie alLab rafforziamo la nostra squadra,nuovicon" . Così Francesco Del, direttore Strategie di sviluppo rete e dispacciamento di, in occasione dell’evento di inaugurazione della seconda edizione del master delLab presso l’università di Cagliari. "La transizione energetica avviene anche attraverso l’applicazione di strategie digitali funzionali all’integrazione delle fonti ...

Vincenzo Loia, a Cagliari il Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento dinonché Presidente e Coordinatore ScientificoTyrrhenian Lab FrancescoPizzo e il Rettore dell'...

Terna, Del Pizzo: "Con Tyrrhenian Lab creiamo profili con ... Utilitalia

Terna: al via la seconda edizione del master del Tyrrhenian Lab Borsa Italiana

(Teleborsa) - Al via la seconda edizione del Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” promosso da Terna in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari ...Così Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna, in occasione dell’evento di inaugurazione della seconda edizione del master del Tyrrhenian Lab presso ...