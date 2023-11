Terna | al via la seconda edizione del Master del Tyrrhenian Lab

(Di lunedì 13 novembre 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Parte ladel“Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” promosso dain collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno nell'ambito del progettoLab, per il quale l'azienda guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026. L'inaugurazione del– ladelle tre edizioni previste – è avvenuta con un evento organizzato in contemporanea nei tre atenei coinvolti. A Salerno presenti il presidente diIgor De Biasio e il Rettore dell'Università Vincenzo Loia, a Cagliari il Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento dinonchè ...

