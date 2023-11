Tennis | Zverev cade | si riprende | rimonta e batte Alcaraz

Lo spagnolo torna avanti, 6 - 5 ma è strepitoso stavoltache salva due set point, si va al tie - break . Al cambio di campo è in vantaggio Alcaraz che conduce 4 - 2 e chiude, meritatamente, 7 -...

Tennis ATP Finals Torino: debutto amaro per Alcaraz, vince un grande Zverev in tre set Virgilio Sport

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev live: Tennis - ATP Finals Eurosport IT

Subito una sorpresa nel gruppo Rosso TORINO (ITALPRESS) - Prima sorpresa alle Atp Finals in corso al Pala Alpitour di Torino, dove oggi si è alzato il sipario sul gruppo rosso: Alexander Zverev, ...Esordio amaro per Carlos Alcaraz alle Finals. Il numero 2 del mondo è stato sconfitto in tre set dal tedesco Alexander Zverev, numero 7 del ranking Atp, all'esordio a Torino con ...