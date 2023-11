Tennis | Zverev cade | si riprende | rimonta e batte Alcaraz

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Roma, 13 nov. (askanews) – Il tedesco Alexanderha battuto lo spagnolo Carlosper 6-7, 6-3, 6-4 nella seconda giornata delle Nitto ATP Finals 2023 dial Pala Alpitour di Torino. Nella prima delle due partite valide per il Gruppo Rosso,e si stringe dolorante una caviglia nel corso del sesto game del terzo set, ma poi si rialza ea giocare vincendo la gara contro lo spagnolo numero 2 del mondo alle sue prime ATP Finals. Questa sera non prima delle 21 andrà in scena il derby russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev. L'articolo proviene da Ildenaro.it.