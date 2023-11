Tennis | la WTA pubblica il calendario della stagione 2024 | si inizia a Auckland e Brisbane

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) La WTA hato ilrelativo allache prenderà il via il 1 gennaio con i tornei di, oltre alla United Cup. Da segnalare l’assenza di diversi tornei 250 come Varsavia, Lione, Losanna e Cluj-Napova. Diventano tornei 500 Linz, Strasburgo, Monterrey, Seoul e Guadalajara, mentre sia Doha che Dubai ora sono di livello 100. Confermati i due appuntamenti sul suolo italico: gli Internazionali di Roma a partire dal 7 maggio e il torneo di Palermo dal 15 al 21 luglio. Al momento non c’è ancora alcuna certezza sui tornei di fine, ovvero il WTA Elite Trophy e le WTA Finals, ancora da assegnare. SportFace.