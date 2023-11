Tennis | Darderi e Nardi in corsa per le Next Gen ATP Finals | la classifica e dove giocano questa settimana

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lucianoe Lucasono inper la qualificazione alleGen ATP, il torneo riservato ai migliori under 21 della stagione. I due italiani occupano rispettivamente l’undicesimo e il tredicesimo posto nella Race, con 510 e 503 punti all’attivo, dopo le vittorie ottenute ieri nei Challenger tra Lima e Matsuyama. Al momentosarebbe l’ultimo dei qualificati, mentresi trova costretto a inseguire. Laappena iniziata e la prossima saranno decisive, i risultati che si otterranno negli ultimi Challenger della stagione saranno cruciali per meritarsi il biglietto per Jeddah. Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton e Lorenzo Musetti non parteciperanno. Arthur Fils, Luca Van Assche, Dominic Stricker, Flavio Cobolli ...

Luciano511 (+13) 128. Luca Nardi 503 (+15) 129. Fabio Fognini 499 (+18) [the_a id='1049643 ]

Luciano Darderi e Luca Nardi sono in corsa per la qualificazione alle Next Gen ATP Finals, il torneo riservato ai migliori under 21 della stagione. I due italiani occupano rispettivamente l'undicesimo ...