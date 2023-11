Tennis | Atp Finals Zverev piega Alcaraz in tre set

(Di lunedì 13 novembre 2023) Subito una sorpresa nel gruppo Rosso TORINO - Prima sorpresa alle Atpin corso al Pala Alpitour di Torino, dove oggi si è alzato il sipario sul gruppo rosso: Alexander, settima testa di serie, ha sconfitto Carlos, numero 2 del mondo, per 6-7(3) 6-3 6-4 dopo due ore e 32 minuti

... che punta a staccare Roger Federer e diventare con sette trofei il campione in assoluto piu' titolato nella storia delle NittoFinals, in calendario dal 1970.

si gioca la leadership nel gruppo verde delle ATP Finals contro il serbo, capace di avere la meglio in tre set su Holger Rune. Un match che promette di regalare tanti spunti, per il presente e il ...Che quel sostegno l’ha sentito forte e chiaro, e proverà a sentirlo ancor più domani sera, quando alle 21 sfiderà Novak Djokovic in quella che, numeri alla mano, è di certo la sfida più attesa di ...