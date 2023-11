“Te lo dobbiamo dire” Belen Rodriguez | dopo la proposta di matrimonio arrivano i commenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023)ha ritrovato il sorriso grazie al nuovo fidanzato, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni.l’ennesimo addio al marito Stefano De Martino, la showgirl argentina ha iniziato una relazione con l’imprenditore che già conosceva da diversi anni. È stata proprio lei,le critiche ricevute, a raccontare i dettagli della loro storia. “Lo conosco da quando avevo 22 anni, ma non c’è mai stato nulla tra noi. Era solo un amico, ma un amico speciale, che mi ha sempre fatto sentire bene. Poi, sai com’è, a volte da un’amicizia profonda può nascere l’amore. Siamo una coppia da cinque mesi ormai”, aveva rispostoa un utente che la accusava di innamorarsi sempre in tempi record e di mettere sempre in piazza i suoi fatti privati. “Ma non si vergogna?”. ...