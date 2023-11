Tari boom a Napoli +8% | stangata da 491 euro Campania maglia nera

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAla raccolta differenziata è ferma al 40% (dati 2022 dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti), ma la città è la terza più cara in Italia per la. Non solo, perché la tassa sui rifiuti schizza da 455 a 491, nel giro di un anno. Lo dice la rilevazione dell’Osservatorio prezzi effe di Cittadinanzattiva, giunta alla 16esima edizione. L’indagine assegna pure allala. Qui si paga lapiù salata, con una media di 416, 2in più del 2022 (variazione +0.5%). La media nazionale, per dire, è di 320, quasi 100in meno. Il monitoraggio sul costo per lo smaltimento dei rifiuti, in tutti i ...