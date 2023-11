Tajani | “Critiche di Pd e M5S al governo? L’opposizione fa il suo mestiere”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 novembre 2023) BRUXELLES – “Per quanto riguarda l’Italia,fa il suo. Peròquando c’è una crisi economica, quando ci sono delle difficoltà dovrebbe contribuire alla soluzione dei problemi, non a creare maggiori confusione”. Lo ha detto a Bruxelles il ministro degli Esteri Antonio, parlando alla stampa a margine del Consiglio Affari esteri dell’Ue, rispondendo alla domanda di un giornalista sulledel Pd e del M5s al. “Ritengo altresì che nonostante due guerre alle porte la situazione economica del nostro paese, a livello europeo, viva un momento di minor difficoltà rispetto ad altri paesi. Di fatto sarà l’unico paese che non sarà in recessione” nell’Ue, ha aggiunto. “Quindi, grazie a 4 milioni di piccole medie imprese, grazie a un sistema ...