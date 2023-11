Taglio cuneo e nuova Irpef | 600 euro in più per 3 famiglie su 4 | gli effetti della Manovra secondo Bankitalia

(Di lunedì 13 novembre 2023) «Le modifiche alle aliquote contributive e all'comporterebbero un incremento del reddito disponibile familiare rispetto alla legislazione vigente dell'1,5% in media nel 2024...

In particolare, Brandolini ha spiegato che se ildelcontributivo fosse reso permanente "tale riduzione degli oneri previdenziali a carico dei lavoratori modificherebbe il nesso tra ...

Taglio del cuneo, rischio boomerang sulle buste paga: ecco quando un aumento non conviene più la Repubblica

Riforma IRPEF e taglio cuneo fiscale 2024: aumenti in busta paga deQuo

«Le modifiche alle aliquote contributive e all'Irpef comporterebbero un incremento del reddito disponibile familiare rispetto alla legislazione vigente dell'1,5% in media nel ...(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Lo sgravio contributivo, la voce che assorbe più risorse nell'attuale manovra, ha natura transitoria, come nello scorso biennio, con un impatto limitato al prossimo anno. Per ...