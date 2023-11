Taekwondo | Sweden Open | Italia | quattro podi! Successi per Simone Alessio e Vito Dell’Aquila

(Di lunedì 13 novembre 2023) Upsala regala grandi soddisfazioni alno. Nella terra dove si è tenuto loinfatti, la pattuglia azzurra ha ottenuto ben 4 podi. Il torneo scandinavo, di classificazione G1, ha visto i rappresentanti tricolori elevarsi sui tatami svedesi, conletteralmente scatenati. Il calabrese, già certo della qualificazione olimpica, vista la prima posizione nel ranking planetario, si è imposto nei suoi -80 kg, così come il compagno di squadra pugliese, che ha primeggiato nei -58 kg; categoria, quest’ultima, nella quale Salvatore Foti ha completato il suo percorso in 5a piazza. Ma non è tutto, perché sul podio, in terza posizione, hanno concluso le loro prove anche Giada Al Halwani (-57 kg) e Natalia ...

Il campione olimpico dia Tokyo 2020, Vito Dell'Aquila, ha vinto la medaglia d'oro categoria fino a 58 kg nelOpen di2023 svoltosi nella città svedese di Upsala. Dopo una serie di infortuni che ne avevano minato le ultime performance, con questa vittoria il 23enne mesagnese, attualmente ...

Upsala regala grandi soddisfazioni al taekwondo italiano. Nella terra dove si è tenuto lo Sweden Open infatti, la pattuglia azzurra ha ottenuto ben 4 podi. Il torneo scandinavo, di classificazione G1, ...