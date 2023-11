Sunak nomina ex premier Cameron ministro degli Esteri

(Di lunedì 13 novembre 2023) L'ex primobritannico Davidè statotodal capo del governo, Rishi, in una mossa sorprendente che ha destato l'attenzione dell'opinione pubblica e non solo. Questa decisione insolita vede, giàdal 2010 al 2016 e figura chiave nel referendum sulla Brexit, tornare alla ribalta politica con un incarico di alto profilo.Laè stata annunciata in concomitanza con la sua cooptazione nella Camera non elettiva dei Lord, una mossa necessaria dato chenon è più membro del Parlamento da sette anni. L'esecutivo britannico ha spiegato che questa decisione consente adi assumere un ruolo significativo nel governo ...

Clamoroso ritorno al governo confermato per David Cameron: l'ex premier - travolto del 2016 dal risultato del referendum sulla Brexit che lui stesso aveva convocato, salvo far poi campagna per il no e ...

Rimpasto a Londra. Sunak nomina David Cameron ministro degli Esteri Agenzia ANSA

Sunak nomina David Cameron ministro degli Esteri Tiscali Notizie

Il ritorno clamoroso di David Cameron. L'ex premier - travolto del 2016 dal risultato del referendum sulla Brexit che lui stesso aveva convocato, salvo far poi campagna per il "no" ...L'ex premier – travolto del 2016 dal risultato del referendum sulla Brexit che lui stesso aveva convocato, salvo far poi campagna per il no e perdere – è stato designato oggi ministro degli Esteri da ...