Su che canale vedere Sinner-Djokovic in tv | orario preciso 14 novembre | programma in chiaro | streaming

(Di lunedì 13 novembre 2023) Jannikaffronterà Novaknel secondo incontro delle ATP Finals 2023, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. All’esordio l’italiano ha surclassato il greco Stefanos Tsitsipas in due set e si è issato al comando del gruppo verde, mentre il serbo ha avuto la meglio sul danese Holger Rune soltanto al terzo set dopo due frazioni iniziali decise al tie-break. Il confronto si preannuncia altamente spettacolare e potrebbe essere decisivo per la qualificazione alle semifinali. L’appuntamento è per martedì 14(non prima delle ore 21.00) al PalaAlpitour di Torino, dove il giocatore italiano avrà tutto il sostegno del pubblico per cercare la grande impresa contro il fuoriclasse balcanico. L’attuale numero 4 del ranking ATP incrocerà il numero 1 al mondo, contro cui ha perso i tre precedenti (due a ...