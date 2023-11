(Di lunedì 13 novembre 2023) Ladello1enne ha colpito lascolasticana. In risposta a questo luttuoso episodio, l'Ufficio scolastico regionale dellaha annunciato il dispiegamento immediato di esperti del servizio psicopedagogico e di ascolto presso la, a partire da domani mattina. L'articolo .

In precedenza gli organismi scolastici avrebbero segnalato alla famiglia il disagio dello... Una notizia che ha sconvolto la comunità in cui ilviveva, ma non solo. 'Ancora un ragazzo ...

Studente 13enne si suicida a Palermo. USR Sicilia manda a scuola equipe di psicologi. L’assessore Turano: “La morte del ragazzo interroga l’intera comunità” Orizzonte Scuola

Palermo, 13enne si toglie la vita a casa: «Era vittima dei bulli». Si ... Open

È quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio scolastico regionale della Sicilia sulla vicenda dello studente tredicenne che si è tolto la vita, forse perché vittima di bullismo. Dondi, “Suicidio ...Aperte due inchieste (indaga anche la Procura). Oggi nella scuola media lezioni sospese. Sequestrato il telefonino del ragazzo ...