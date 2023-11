Stramaccioni | «Inter-Frosinone | segnale forte al campionato»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Al termine di, l’ex tecnico Andreaha commentato la vittoria dei nerazzurri e l’atteggiamento della squadra paragonato all’anno scorso. CRESCITA – Nel post partita di, durante l’analisi della garaha commentato così: «L’dopo il derby ha avuto dei momenti di down. Ha perso punti contro squadre inferiori come Bologna e Sassuolo. Ora vince anche le partite più difficili e sofferenti. Non lascia punti per strada come l’anno scorso, quando perdeva gare dove i nerazzurri erano nettamente favoriti per vincere. Sono cresciuti molto sotto tutti i punti di vista. Questi sono segnali chiari per l’obiettivo principale che la squadra di Inzaghi ha in mente quest’anno».-News - Ultime notizie e ...