Strage di Piazza della Loggia | Roberto Zorzi rinviato a giudizio

(Di lunedì 13 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapprete la7 su Tg. La7.it - A cinquant'anni di ...

A cinquant'anni di distanza dalladidella Loggia il gup di Brescia Francesca Grassani ha rinviato a giudizio Roberto Zorzi: accusato nell'ultima inchiesta di essere l'esecutore materiale dell'attentato dinamitardo che ...

Strage in piazza della Loggia, rinviato a giudizio Roberto Zorzi Agenzia ANSA

Strage di piazza Loggia, a processo uno dei presunti esecutori Giornale di Brescia

A cinquant'anni di distanza dalla strage di Piazza della Loggia il gup di Brescia Francesca Grassani ha rinviato a giudizio Roberto Zorzi: accusato nell'ultima inchiesta di essere l'esecutore ...Cinque piazze, cinque manifestazione ... Non si investe in salute e sicurezza, nonostante la strage che si consuma ogni giorno nei luoghi di lavoro, non combatte l’evasione fiscale, malgrado gli ...