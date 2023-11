Strage di piazza della Loggia a Brescia | Roberto Zorzi rinviato a giudizio

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 13 novembre 2023) Svolta nel processo sulladidel 1974. Il giudice per l’udienza preliminare hacon l'accusa di essere uno degli esecutori materiali dell'attentato che il 28 maggio di 49 anni fa costò la vita a 11 persone e il ferimento di altre 102. Secondo la Procura difurono lui e Marco Toffaloni, all'epoca minorenne, are l'ordigno che esplose durante una manifestazione sindacale. Assente in aula, da anni risiede negli Stati Uniti di cui ha preso la cittadinanza e dove gestisce un allevamento di cani.