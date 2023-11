Stornara | pescivendoli in pubblica piazza

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 13 novembre 2023) Si è tenuto ieri sera davanti alla sede del “Marciume di” un comizio che ha visto protagonisti i Consiglieri di Minoranza del Gruppo Indipendente. Mentre ascoltavo le questioni sollevate da questi rappresentanti del loro popolo, mi sono fatto una personale idea sulla complessità di vivere in un paese come pochi nel mondo. Le problematiche messe in luce dai consiglieri di minoranza sono, in parte, condivisibili, ma sorge spontanea una domanda: “Consigliere Andreano, ti ricordi delle tue parole dopo 12 anni di queste situazioni?”. La Bibbia ci insegna che “la redenzione è per tutti senza tempo”, ma 12 anni possono sembrare un periodo eccessivamente lungo, non credete? Le questioni sollevate dal Consigliere Andreano sembrano avere fondamenti condivisibili, specialmente quando si considera l’altro lato dell’Amministrazione di maggioranza del Marcimune di ...