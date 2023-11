Storica qualificazione per la Jomi Salerno | a Malta battuto lo Swieqi Phoenix Le salernitane volano agli ottavi di EHF

(Di lunedì 13 novembre 2023) Due agevoli vittorie (17 " 39 nella gara d'andata e 37 " 19 in quella di ritorno) nel weekend consentono alladi approdare per la prima volta nella storia della società salernitana...

... non sbagliano quasi mai sottoporta dove invece per l'intera seconda frazione fa difficoltà ad arrivare la squadra di casa, con la Jomi Salerno che ipoteca di fatto laagli ottavi già ...

Storica qualificazione per la Jomi Salerno: si vola agli ottavo di EHF anteprima24.it

EHF European Cup: storica qualificazione per la Jomi Salerno Virgilio

Due agevoli vittorie (17 – 39 nella gara d’andata e 37 – 19 in quella di ritorno) nel weekend consentono alla Jomi Salerno di approdare per la prima volta ...E’ ingiusto fare paragoni con il passato, fa parte di una storia bellissima, è stata un’emozione incredibile” Luciano Spalletti, c.t. dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista delle due ...