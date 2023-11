Stefania Limiti | la riforma costituzionale e la legittimità dei somari

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sabato scorso, durante la punta mattiniera di Omnibus, in onda su La7, ho assistito ad un delirante intervento della scrittrice e giornalista, presentata come opinionista del Fatto Quotidiano. Sul tema molto controverso dellaproposto dalla premier Meloni, su cui personalmente sospendo il giudizio in attesa degli sviluppi futuri, val la pena riportare il passaggio saliente della, la quale ha iniziato con la classica premessi dei professionisti della delegittimazione politica. “Io vorrei ricordare che questa maggioranza è stata votata da una minoranza di italiani. Noi questo dato (dato assolutamente irrilevante, visto che in Paesi di grande tradizione democratica, come Stati Uniti e Regno Unito, va a votare circa la metà degli elettori aventi diritto) non ce ...